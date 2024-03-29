Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане снова растет стоимость бензина

В Татарстане снова растет стоимость бензина

kazanfirst.ru

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В Татарстане цены на бензин подскочили впервые за последние два месяца, согласно отчету Татарстанстата за период с 18 по 25 марта. Цена на бензин марки АИ-95 прибавила 0,22%, что составило 12 копеек, поднимая общую стоимость до 53,22 рубля за литр.

Однако другие виды бензина остались на своих позициях: средняя цена на АИ-92 продолжает колебаться около 49,28 рубля, в то время как цена на АИ-98 остается на уровне 66,67 рубля. Последнее увеличение цен на бензин было зафиксировано в начале февраля.

Стоимость дизельного топлива также продолжает расти уже вторую неделю подряд. В прошлую неделю цена на дизель увеличилась на 11 копеек или 0,18%, достигнув отметки в 59,82 рубля за литр.

Дизель вернулся к уровню средних цен, зафиксированных в конце 2023 года. С начала текущего года цены на бензин выросли следующим образом: АИ-92 подорожал на 3 копейки, АИ-95 вырос на 15 копеек, а цена на АИ-98 и выше увеличилась на 55 копеек.

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