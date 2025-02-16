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В Татарстане снова повысились цены на продукты

С 3 по 9 февраля в Татарстане наблюдалось измен...

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С 3 по 9 февраля в Татарстане наблюдалось изменение цен на некоторые продукты питания, сообщает Татарстанстат.

Так, твердые, полутвердые и мягкие сыры подорожали с 765,21 до 778,34 рубля за килограмм. Цена на сосиски и сардельки выросла с 440,15 до 447,05 рубля. Подсолнечное масло стало дороже на 2,18 рубля, достигнув 137,92 рубля за литр, а ультрапастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2% – на 1,02 рубля, до 103,52.

Килограмм творога за неделю прибавил более 5 рублей и 10 февраля стоил 452,89 рубля. Огурцы подорожали на 8,88 рубля, их стоимость достигла 364,96 рубля. Фруктово-ягодные консервы для детского питания стали дороже на 9,2 рубля и теперь стоят 538 рублей.

При этом ряд продуктов, наоборот, подешевел. Так, цена на полукопченые колбасы снизилась на 1,5 рубля, а мясные консервы для детского питания стали дешевле на 17,95 рубля. Кроме того, упали в цене сметана, овощные консервы для детского питания, сахар, печенье, хлеб, гречневая крупа, вермишель, свекла, морковь, яблоки и водка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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