Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане снизился объем ритуальных услуг

В Татарстане снизился объем ритуальных услуг

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За прошедшие 10 месяцев в Татарстане было оказано ритуальных услуг на сумму 2,5 млрд рублей. Данные оказались ниже на 2,6% чем в прошлом году.

Но в октябре объем оказанных услуг похоронных служб составил 293,2 млрд рублей. Это увеличение на 3% по сравнению с 2022 годом. Однако показатель в сравнении с сентябрем упал на 4,4%.

Отметим, что ритуальные услуги составили 4,9% от общего объема оказанных бытовых услуг в РТ за период с января по октябрь.

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