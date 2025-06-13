В Татарстане снизились закупки комбайнов для сельхозпредприятий

С начала текущего года сельскохозяйственные предприятия Татарстана приобрели всего 15 комбайнов, что на 20 единиц меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил Марат Зяббаров, вице-премьер и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ, на традиционном совещании в Доме Правительства.

На встрече также обсуждалась подготовка к предстоящей уборочной кампании. В связи с уменьшением числа закупленных комбайнов министр посоветовал хозяйствам, которые не могут себе позволить новую технику, заранее заключать договоры с механизированными отрядами. В прошлом году для уборки урожая в республику были привлечены 245 комбайнов из других регионов.

Зяббаров отметил, что в Татарстане активно продолжается подготовка техники. С 30 июня по 4 июля пройдет комиссионная приемка готовности зерноуборочного комплекса сельскохозяйственных предприятий. На 10 июня степень готовности зерноуборочных комбайнов составила 78%.