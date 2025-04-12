Новости Татарстана
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В Татарстане снизились цены на земельные участки

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В марте стоимость сотки земли в Татарстане снизилась на 0,8% по сравнению с февралём и составила 289 тысяч рублей. Эти данные предоставил «Яндекс Недвижимость» в ответ на запрос агентства «Татар-информ».

Медианная цена участка в регионе достигла 2,7 миллиона рублей, а средняя площадь предложений составила 9,6 сотки. Количество доступных участков увеличилось на 5,6%.

В целом по России предложение земель выросло на 4,3%, а медианная цена за сотку увеличилась на 2%, составив 145 тысяч рублей. Самые дешёвые участки можно найти в Псковской, Новгородской и Курганской областях, где цена начинается от 16 тысяч рублей за сотку. Наиболее дорогие земли находятся в Дагестане (987 тысяч рублей за сотку), Краснодарском (606 тысяч) и Ставропольском (518 тысяч) краях.

Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость», отметил, что интерес россиян к загородной жизни растёт уже несколько лет, что отражается как в увеличении числа предложений, так и в росте цен на землю. Он добавил, что весной, перед дачным сезоном, активность на рынке традиционно увеличивается, однако в некоторых регионах интерес к земельным участкам стабильно высок в течение всего года, особенно в южных, туристических и столичных регионах с развитой инфраструктурой.

Эти локации привлекают как инвесторов, так и тех, кто планирует построить дом для личного проживания, благодаря высокому туристическому потенциалу и удобствам.

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