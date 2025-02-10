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В Татарстане снимут фильм о подростках, которые отбывают наказание в колониях

Садыков выразил надежду, что фильм заставит взр...

pixabay.com

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Глава Министерства по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков сообщил в своем телеграм-канале о запуске съемок документального фильма, посвященного подросткам, находящимся в местах лишения свободы за различные преступления.

В публикации он прикрепил скриншот новости о двух молодых жителях Казани, осужденных за распространение запрещенных веществ и отправленных в воспитательную колонию. Также министр напомнил, что в регионе на различных видах учета состоят 4,5 тысячи несовершеннолетних.

По его словам, работа по предотвращению деструктивного поведения среди молодежи остается одной из самых сложных задач, требующей активного участия различных сообществ, особенно родителей.

Садыков выразил надежду, что фильм заставит взрослых задуматься и побудит их больше времени уделять детям, их интересам и увлечениям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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