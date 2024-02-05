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· Артем Акчурин

В Татарстане сняли ограничение движения на трассе М-5

В Татарстане сняли ограничение движения на трассе М-5

31tv.ru

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Водителям, следующим через Татарстан, теперь снова открыта трасса М-5. Об этом информируют в ГУ МЧС России по РТ.

Ограничения на движение были сняты в 8:00 утра 5 февраля и касались исключительно маршрутных транспортных средств. С 14:00 4 февраля проезд был закрыт в Бугульминском и Бавлинском районах для предотвращения образования пробок на трассе М-5.

Стоит отметить, что 5 февраля в Казани снова были зарегистрированы 8-балльные пробки.

Ранее, на трассе М-7 в Татарстане было ограничено движение для большегрузов и автобусов. Временные ограничения были введены из-за сильного снегопада. Но через несколько часов движение было восстановлено.

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