В Татарстане следователи добились погашения долга по зарплате свыше 1,4 млн рублей

В Татарстане следователи смогли урегулировать ситуацию с задолженностью по заработной плате четырем сотрудникам местной компании. Об этом сообщил старший помощник начальника Следственного управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.





«Позднее уголовное преследование в отношении руководителя компании было прекращено в мировом суде после урегулирования спора между сторонами», - подчеркнули в ведомстве.

По версии следствия, с июля по декабрь 2023 года директор предприятия не выплачивал зарплату четырем работникам, что привело к образованию задолженности в размере более 1,4 миллиона рублей.Благодаря вмешательству сотрудников следственного ведомства, задолженность была полностью погашена.