В Татарстане следователи добились погашения долга по зарплате свыше 1,4 млн рублей
В Татарстане следователи смогли урегулировать ситуацию с задолженностью по заработной плате четырем сотрудникам местной компании. Об этом сообщил старший помощник начальника Следственного управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Благодаря вмешательству сотрудников следственного ведомства, задолженность была полностью погашена.
«Позднее уголовное преследование в отношении руководителя компании было прекращено в мировом суде после урегулирования спора между сторонами», - подчеркнули в ведомстве.
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