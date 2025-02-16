В Татарстане скоро похолодает до -22 градусов

Февраль подходит к концу, но зима еще не спешит уступать место весне. В ближайшие дни в Татарстане ожидается усиление морозов до -22 градусов, согласно данным Гидрометцентра республики.

В ночь на понедельник, 17 февраля, температура воздуха опустится до -11…-16 градусов, а при ясной погоде – до -19. Днем столбики термометров покажут -9…-14 градусов. Местами пройдет небольшой снег, возможна метель.

Во вторник, 18 февраля, ночью станет еще холоднее – от -14 до -19 градусов, а на востоке региона и в районах с ясным небом похолодает до -22. Днем ожидается -9…-14 градусов, возможны небольшие осадки в виде снега.

Среда, 19 февраля, тоже будет морозной: ночью температура составит -13…-18 градусов, местами – до -22. Днем прогнозируется от -8 до -13 градусов. В отдельных районах пройдет слабый снегопад, на дорогах возможна гололедица.