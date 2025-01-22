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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане школьники смогут получить около 50 тысяч за успехи в точных науках

На премию смогут претендовать ученики как госуд...

Екатерина Елисеева

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В Татарстане в рамках инициативы «Физико-математический прорыв» планируют поощрять школьников денежными премиями за успехи в изучении физики, математики и информатики. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров республики сейчас проходит антикоррупционную проверку.

Размер премии предполагается установить на уровне 57,5 тыс. рублей. Всего денежное поощрение могут получить 200 учащихся: 50 школьников из 5–7-х классов, 50 — из 8–9-х классов и 100 — из 10–11-х классов.

На премию смогут претендовать ученики как государственных, так и частных школ. Для этого они должны участвовать в физико-математических кружках, олимпиадах, конкурсах, форумах, турнирах, фестивалях, а также в интенсивных школах, агитбригадах, математических театрах и музеях.

Среди требований к претендентам — успеваемость по физико-математическим предметам не ниже 4,5 балла, рекомендации от школы и наличие разработанного кандидатом сайта или другого информационного ресурса, направленного на популяризацию этих наук.

Разработчики программы считают, что денежные премии помогут раскрыть способности школьников, повысят их интерес к изучению физики, математики и информатики, а также подготовят их к поступлению в профильные вузы.

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