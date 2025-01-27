В Татарстане сирот с долгами могут выселять в общежития из-за долгов по ЖКУ
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Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин сообщил, что в республике увеличилась задолженность населения за услуги ЖКХ. Особое внимание он обратил на детей-сирот, которые после совершеннолетия получают бесплатные квартиры по договору социального найма сроком до пяти лет.
Нигматуллин отметил необходимость усилить контроль за оплатой коммунальных услуг в регионе. В числе предложенных мер он упомянул создание маневренного фонда в общежитиях, куда будут временно переселять должников до полного погашения задолженности.
Он также добавил, что следует искать дополнительные решения проблемы, так как задолженность за коммунальные услуги продолжает расти, о чём свидетельствуют данные за декабрь. Такой комментарий Нигматуллин сделал на итоговой коллегии минземимущества Татарстана, пишет «БИЗНЕС Online».
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