В Татарстане сирот с долгами могут выселять в общежития из-за долгов по ЖКУ

Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин сообщил, что в республике увеличилась задолженность населения за услуги ЖКХ. Особое внимание он обратил на детей-сирот, которые после совершеннолетия получают бесплатные квартиры по договору социального найма сроком до пяти лет.

Нигматуллин отметил необходимость усилить контроль за оплатой коммунальных услуг в регионе. В числе предложенных мер он упомянул создание маневренного фонда в общежитиях, куда будут временно переселять должников до полного погашения задолженности.

Он также добавил, что следует искать дополнительные решения проблемы, так как задолженность за коммунальные услуги продолжает расти, о чём свидетельствуют данные за декабрь. Такой комментарий Нигматуллин сделал на итоговой коллегии минземимущества Татарстана, пишет «БИЗНЕС Online».