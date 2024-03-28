В Татарстане сформировался дефицит курьеров

В этом сезоне в Татарстане отмечается серьезный дефицит курьеров: на одну открытую должность приходится лишь два претендента, что явно не удовлетворяет возрастающий спрос на услуги доставки. По информации издания РБК Татарстан, количество вакансий для курьеров значительно увеличилось - более чем на 120% по сравнению с предыдущим годом, что подчеркивает актуальность спроса на работу в данной области.





Компании, предоставляющие услуги доставки, считают настоящую ситуацию на рынке серьезным вызовом и активно внедряют передовые технологии и программы поддержки для курьеров с целью привлечения большего количества кандидатов. Согласно данным hh.ru, только за март было опубликовано примерно 900 новых вакансий для курьеров в Татарстане, что свидетельствует о значительном росте интереса к данной профессии.Особенно большой спрос на курьеров замечен в Казани, где половина всех вакансий связана с данной отраслью. В Набережных Челнах потребность в курьерах возросла на 247%, что также свидетельствует о растущей популярности онлайн-покупок среди жителей региона.