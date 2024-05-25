В Татарстане сев яровых близок к завершению

В Татарстане продолжается активная фаза весенне-полевых работ. Как доложил на совещании в Доме правительства глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров, сев яровых культур выполнен на 84%.



По словам министра, яровыми в республике засеяно уже 1,5 млн гектаров. Первыми с задачей справились в Тетюшском районе, где сев завершен. Также в Татарстане завершен сев гороха (64 тыс. га) и овса (35 тыс. га).



Тем временем, в некоторых районах республики уже приступили к заготовке кормов. Первыми в поля вышли аграрии Нурлатского, Актанышского и Альметьевского районов.