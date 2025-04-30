В Татарстане семьи пострадавших от собак детей получат компенсации

В Татарстане суды удовлетворили иски прокуратуры о взыскании компенсаций морального вреда семьям детей, пострадавших от нападений безнадзорных собак. Об этом сообщает kazan.kp.ru.

В Альметьевске в январе прошлого года собака укусила ребёнка — ребёнку был причинён лёгкий вред здоровью. С департамента развития города суд постановил взыскать 50 тысяч рублей.

В Бугульме аналогичный случай произошёл летом — ребёнка укусила бездомная собака на спортивной площадке. Муниципалитет должен выплатить 30 тысяч рублей.

Оба решения пока не вступили в законную силу.