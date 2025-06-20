В Татарстане с начала навигации перевезено более 78 тысяч человек

С начала навигации в Татарстане перевезено 78 864 пассажира, из которых 40 639 человек воспользовались регулярными социальными рейсами, а 38 225 – туристическими маршрутами. За тот же период в прошлом году было перевезено свыше 56 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Навигация в Татарстане началась 25 апреля этого года. Пассажирские речные перевозки осуществляются по десяти социально значимым маршрутам. Для регулярных рейсов на социальных маршрутах используются 10 теплоходов, а для коммерческих перевозок – 3 теплохода.

Кроме того, теплоход «Павел Миронов», который ранее не ходил по маршрутам, возобновил круизы, что стало важным событием для речного туризма в регионе. Этот теплоход уже выполнил рейсы в Нижний Новгород, Уфу и Самару.

Источник: tatar-inform.ru