В Татарстане с 1 сентября изменят требования к подаче заявлений мировым судьям

Министерство юстиции РТ предупреждает, что с 1 сентября вступают в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе.

С 1 сентября при подаче заявления мировому судье заявители должны приложить документ об уплате госпошлины и уведомление о вручении или другие документы, подтверждающие направление взыскателем должнику копии заявления. Мировому судье дается десять дней на вынесение судебного приказа.

Отмечается, что перемены затронут и протоколирование судебных заседаний — во время закрытых заседаний, если участники дела не присутствуют или принято решение о совершении отдельного процессуального действия без их извещения, то не будет вестись аудиопротоколирование.