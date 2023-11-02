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· Артем Акчурин

В Татарстане реализуют сбор помощи пострадавшим жителям Газы

В Татарстане реализуют сбор помощи пострадавшим жителям Газы

daytimenews.ru

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Согласно указанию раиса Рустама Минниханова, в столице Татарстана начинает функционировать центр по сбору гуманитарной помощи для потерпевших жителей Газы. Об этом сообщает пресс-служба руководства республики.

Для удобства граждан предусмотрены два адреса: малогабаритные грузы принимаются по адресу ул. Патриса Лумумбы, д. 4, кабинет 112, который принадлежит организации "Ярдәм янәшә", а крупногабаритные грузы - по адресу ул. Мазита Гафури, д. 46. Номера горячей линии: 8 (843) 273-16-72; 8 (800) 350-02-16.

Список необходимых товаров и продуктов определен Духовным управлением мусульман Татарстана и фондом Красный полумесяц. В этот список включены продукты питания длительного срока хранения для детей и взрослых, средства гигиены, средства по уходу за детьми и предметы быта.

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