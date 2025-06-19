В Татарстане растет спрос на электронные госуслуги



За первые пять месяцев 2025 года число электронных обращений в Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана выросло на 17,3% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент в министерство поступило:

159 заявлений от юридических лиц (21,4%),

583 заявления от физических лиц (78,6%).

Самыми востребованными услугами остаются:

Земельные услуги — предварительное согласование предоставления земельных участков в государственной собственности, а также предоставление участков в собственность, аренду или безвозмездное пользование без проведения торгов.

Жилищные услуги — передача гражданам РФ жилых помещений в собственность, закрепленных за государственным бюджетным учреждением «Республиканская имущественная казна» на праве оперативного управления.

Использование Портала государственных и муниципальных услуг Татарстана и Единого портала госуслуг предоставляет гражданам значительные преимущества: экономию времени — не нужно лично посещать ведомства, круглосуточный доступ — можно подать заявку в любое удобное время, а также удобство — все услуги доступны из дома или офиса.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» все 25 государственных услуг Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана теперь доступны на региональном портале. Из них 12 интегрированы с федеральным порталом госуслуг.

Источник: trt-tv.ru