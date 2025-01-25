В Татарстане растет разрыв в заработных платах женщин и мужчин

В Татарстане мужчины зарабатывают в среднем на 28 800 рублей больше, чем женщины, что составляет разницу в 56,7%. По данным на октябрь 2023 года, средняя зарплата мужчин в республике достигла 79 600 рублей, тогда как женщины получали 50 800 рублей. Такие данные предоставили в Татарстанстате для РБК Татарстан.

За последние два года разрыв в доходах мужчин и женщин вырос. В октябре 2021 года средняя зарплата женщин составляла 38 300 рублей, а мужчин — 55 500 рублей, что было выше на 44,9%.

Самая заметная разница в оплате труда наблюдается среди руководителей. В октябре 2023 года женщины на руководящих должностях зарабатывали в среднем 78 200 рублей, тогда как мужчины получали 124 700 рублей, что на 59,3% больше.

Интересно, что в некоторых сферах женщины опережают мужчин по заработку. Это касается сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства. По данным за октябрь 2023 года, женщины в этих отраслях зарабатывали 47 800 рублей, что на 5,6% больше, чем мужчины, чей средний доход составлял 45 300 рублей.