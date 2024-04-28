В Татарстане проводят программу по диспансеризации ветеранов СВО
Pro Город
В Татарстане ветераны спецоперации могут пройти бесплатную диспансеризацию.
Решение об обеспечении диспансеризации ветеранов СВО было принято Татарским фондом «Защитники Отечества» совместно с Минздравом республики. Программа включает в себя профилактический медосмотр и дополнительные исследования, включая скрининг нарушений слуха после контузий.
В отличие от традиционной диспансеризации, ветераны могут полностью проверить свое здоровье за один день. Если у врачей возникнут подозрения, они назначат дополнительные исследования.
Диспансеризация проводится в госпиталях двух городов — Казани и Набережных Челнах.
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