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В Татарстане проводят программу по диспансеризации ветеранов СВО

В Татарстане «Защитники Отечества» и Минздрав проведет диспансеризацию для ветеранов спецоперации
В Татарстане проводят программу по диспансеризации ветеранов СВО

Pro Город

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В Татарстане ветераны спецоперации могут пройти бесплатную диспансеризацию.

Решение об обеспечении диспансеризации ветеранов СВО было принято Татарским фондом «Защитники Отечества» совместно с Минздравом республики. Программа включает в себя профилактический медосмотр и дополнительные исследования, включая скрининг нарушений слуха после контузий.

В отличие от традиционной диспансеризации, ветераны могут полностью проверить свое здоровье за один день. Если у врачей возникнут подозрения, они назначат дополнительные исследования.

Диспансеризация проводится в госпиталях двух городов — Казани и Набережных Челнах.

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