В Татарстане проведено более 450 проверок на стройках

С начала года в республике уже пять раз фиксировались несчастные случаи на строительных площадках, один из которых закончился трагедией. Об этом на совещании с участием главы региона Рустама Минниханова сообщил министр строительства республики Марат Айзатуллин.



Власти Татарстана намерены усилить контроль за безопасностью на стройках. Как отметил Айзатуллин, в республике уже проводятся проверки, в том числе с участием саморегулируемых организаций.



Напомним, что совещание по вопросам безопасности прошло в Доме Правительства Татарстана в формате видеоконференции. В нем также приняли участие Премьер-министр республики Алексей Песошин и Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.