Новости Татарстана
· 16+ · Артем Акчурин

В Татарстане проведено более 450 проверок на стройках

С начала года в республике уже пять раз фиксировались несчастные случаи на строительных площадках, один из которых закончился трагедией.

Подписаться в Telegram

С начала года в республике уже пять раз фиксировались несчастные случаи на строительных площадках, один из которых закончился трагедией. Об этом на совещании с участием главы региона Рустама Минниханова сообщил министр строительства республики Марат Айзатуллин.

Власти Татарстана намерены усилить контроль за безопасностью на стройках. Как отметил Айзатуллин, в республике уже проводятся проверки, в том числе с участием саморегулируемых организаций.

Напомним, что совещание по вопросам безопасности прошло в Доме Правительства Татарстана в формате видеоконференции. В нем также приняли участие Премьер-министр республики Алексей Песошин и Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

«Казанский стрелок» Ильназ не хочет продавать квартиру ради выплат потерпевшим

Полезное

день назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

как перекисью обработать от грибка в ванной

Новости Татарстана

час назад

Смертельное ДТП с байкерами в Татарстане: погибли трое

Интересное в Казани

3 дня назад

И грянул Гром! Чего стоит ожидать от продолжения популярной отечественной кинофраншизы о супергерое?

ремонт смарт-часов в Челябинске

Новости Татарстана

день назад

Полиция задержала 3 мигрантов, напавших на депутата Госдумы Прокофьева

Новости Татарстана

3 часа назад

Сомнолог КФУ рассказала, как витамин D влияет на сон

Новости Казани

10 часов назад

В Казани произошло смертельное ДТП с каршерингом

Новости Татарстана

3 часа назад

Пенсий больше не ждите: с 25 мая миллионы пожилых россиян вынуждены вновь работать

Новости Татарстана

день назад

В селе Усады 23 мая сегодня рухнул лифт
Новости Татарстана
день назад

Дождь и жара до +29: синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая

Дождь и жара до +29: синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая

Новости Татарстана

31 минуту назад

В Татарстане проведено более 450 проверок на стройках

Интересное в Казани

день назад

Отдохнуть от городской суеты и побывать на ферме – редакция ProKazan теперь знает, где понравится и взрослым, и детям!

Новости Казани

36 минут назад

«Рубин» сыграл вничью с «Сочи» в последнем матче чемпионата страны

Новости Татарстана

час назад

На въезде в Нижнекамск перекроют движение из-за ремонта трассы
Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет
Новости Татарстана
день назад

Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане в логоцентры маркетплейсов вложили 9,4 млрд

Новости Казани

2 часа назад

Более 1 тысячи мотоциклистов проехали колонной в Казани

Новости Казани

3 часа назад

«Рубин» - «Сочи»: Рожков и Мартынович остались в запасе
Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году