В Татарстане простились 50-летним Айратом Асгатзяновым, который погиб в ходе СВО

В Кукморе простились с 50-летним Айратом Асгатзяновым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщило местное издание "Трудовая слава".

Айрат Асгатзянов родился 19 января 1973 года. В сентябре 2022 года он принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции, проявив гражданскую сознательность и патриотизм.

Асгатзянов погиб 17 января 2024 года, всего за два дня до своего 51-го дня рождения. В ходе выполнения боевого задания Айрат получил ранение, несовместимое с жизнью.

За проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга Айрат Асгатзянов представлен к ордену Мужества посмертно.