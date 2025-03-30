В Татарстане прошло торжественное открытие пяти новых центров настольного тенниса

В поселке Шемордан Сабинского района прошло торжественное открытие пяти новых центров настольного тенниса. На мероприятии присутствовали глава Татарстана Рустам Минниханов, советник Президента России Игорь Левитин и президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.

Средства на создание залов были выделены Федерацией настольного тенниса. По словам представителей, проекты отличались высоким качеством исполнения.

Рустам Минниханов отметил, что настольный теннис — это простой и доступный спорт, а сами центры были построены в сжатые сроки. Он выразил уверенность, что такие площадки будут востребованы.

Игорь Левитин подчеркнул, что это первый случай, когда сразу пять подобных объектов открываются совместно с регионом, и при этом — в сельской местности. Он также отметил, что для родителей важно, чтобы занятия не требовали больших затрат, а необходимое оборудование, включая столы и ракетки, предоставляет Федерация. По его мнению, это направление нужно активно развивать.

Спортивные центры начали работу в Ютазинском, Бавлинском, Агрызском, Апастовском и Сабинском районах.