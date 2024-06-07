В Татарстане прошли поиски нелегальных мигрантов
Татарстан-24
После жалобы полицейские и следователи Татарстана организовали совместные рейды, в рамках которых искали нелегалов на территории распределительного центра и объектов общепита.
В распределительном центре в Лаишево найдено 11 иностранцев, нарушивших миграционный закон. На них оформлены протоколы. Правоохранители поместили мигрантов в спецприёмник для задержанных
В казанском кафе обнаружены 5 нелегалов. Им назначены штрафы в размере 2 тыс. руб.
Сейчас правоохранительные органы ищут тех, кто не проверил законность работы мигрантов на территории РФ. Их также привлекут к административной ответственности.
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