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· 16+ · Полина Сластникова

В Татарстане прошли поиски нелегальных мигрантов

После жалобы полицейские и следователи Татарстана организовали совместные рейды, в рамках которых искали нелегалов на территории распределительного центра и объектов общепита.

Татарстан-24

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После жалобы полицейские и следователи Татарстана организовали совместные рейды, в рамках которых искали нелегалов на территории распределительного центра и объектов общепита.

В распределительном центре в Лаишево найдено 11 иностранцев, нарушивших миграционный закон. На них оформлены протоколы. Правоохранители поместили мигрантов в спецприёмник для задержанных

В казанском кафе обнаружены 5 нелегалов. Им назначены штрафы в размере 2 тыс. руб.

Сейчас правоохранительные органы ищут тех, кто не проверил законность работы мигрантов на территории РФ. Их также привлекут к административной ответственности.

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