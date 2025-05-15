В Татарстане прокуратура защитила жену участника СВО от незаконного ареста счетов

В Рыбно-Слободском районе Татарстана прокуратура вмешалась в дело, которое вызвало общественный резонанс: на жену участника СВО незаконно наложили взыскание в размере 145 тысяч рублей, несмотря на закон, предусматривающий приостановку исполнительного производства.

Проверка показала: счета женщины были арестованы ошибочно. По закону, исполнительные производства должны быть приостановлены не только в отношении самих участников спецоперации, но и их супругов. Для этого достаточно подать заявление через портал «Госуслуги» или электронные сервисы ФССП.

После вмешательства прокуратуры было внесено представление главному судебному приставу республики. Реакция последовала незамедлительно: арест с банковских счетов снят, взыскание отменено.