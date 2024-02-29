В Татарстане прогнозируют температурные качели от -18 до +1 градусов

В Татарстане в ближайшие дни и до следующей недели погода существенно не изменится. По сообщению Гидрометцентра, в регионе будет повышаться температурный фон.

В пятницу и в субботу температура воздуха составит от -3 до +1 градусов. В последний день недели похолодает до -5...0 градусов. В ночное время продолжаться морозы. 3 марта температура опустится до -18 градусов.

В начале следующей недели тенденция ночных морозов продолжится. Прогнозируется от -7 до -12 градусов.