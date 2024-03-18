В Татарстане прогнозируют небольшой снег и морозы
tatarstan24.tv
Прогноз погоды по Татарстану, предоставленный специалистами из Гидрометцентра РТ, предвещает наступление небольших снегопадов и заморозков. По данным метеорологов, в регионе ожидаются изменения температур до -12 градусов Цельсия. Днем температура воздуха составит от -3 до +4 градусов Цельсия.
На ближайшие два дня, 20 и 21 марта, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ночные температуры будут держаться от -7 до -13 градусов, а в отдельных районах возможны и до -18 градусов. Днем температура поднимется до +5 градусов Цельсия.
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