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· Артем Акчурин

В Татарстане прогнозируют небольшой снег и морозы

В Татарстане прогнозируют небольшой снег и морозы

tatarstan24.tv

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Прогноз погоды по Татарстану, предоставленный специалистами из Гидрометцентра РТ, предвещает наступление небольших снегопадов и заморозков. По данным метеорологов, в регионе ожидаются изменения температур до -12 градусов Цельсия. Днем температура воздуха составит от -3 до +4 градусов Цельсия.

Ночью 19 марта на территорию республики придет размытый атмосферный фронт с северным циклоном, что может вызвать небольшие снегопады или дождь со снегом в некоторых районах. Днем следующего дня районы подвергнутся влиянию антициклона, приближающегося с северо-запада. Прогнозируются небольшие осадки, а также возможен туман в отдельных местах. Ночные температуры колеблются от -2 до -7 градусов, в ясную погоду могут упасть до -12, а дневные значения будут меняться от -1 до +4 градусов.

На ближайшие два дня, 20 и 21 марта, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ночные температуры будут держаться от -7 до -13 градусов, а в отдельных районах возможны и до -18 градусов. Днем температура поднимется до +5 градусов Цельсия.

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