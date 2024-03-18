В Татарстане прогнозируют небольшой снег и морозы

Прогноз погоды по Татарстану, предоставленный специалистами из Гидрометцентра РТ, предвещает наступление небольших снегопадов и заморозков. По данным метеорологов, в регионе ожидаются изменения температур до -12 градусов Цельсия. Днем температура воздуха составит от -3 до +4 градусов Цельсия.





Ночью 19 марта на территорию республики придет размытый атмосферный фронт с северным циклоном, что может вызвать небольшие снегопады или дождь со снегом в некоторых районах. Днем следующего дня районы подвергнутся влиянию антициклона, приближающегося с северо-запада. Прогнозируются небольшие осадки, а также возможен туман в отдельных местах. Ночные температуры колеблются от -2 до -7 градусов, в ясную погоду могут упасть до -12, а дневные значения будут меняться от -1 до +4 градусов.На ближайшие два дня, 20 и 21 марта, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ночные температуры будут держаться от -7 до -13 градусов, а в отдельных районах возможны и до -18 градусов. Днем температура поднимется до +5 градусов Цельсия.