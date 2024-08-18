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В Татарстане прогнозируют грозу

В воскресенье, 18 августа, в некоторых частях Т...

darminaopel.ru

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В воскресенье, 18 августа, в некоторых частях Татарстана ожидается гроза. Об этом информирует республиканский Гидрометцентр. Согласно оценкам метеорологов, днем возможен небольшой, а в ряде мест – умеренный дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду, а в отдельных районах порывы могут достигать 14 метров в секунду. Температурный режим в течение дня составит от +19 до +24 градусов.

В связи с предстоящими осадками, метеорологи рекомендуют жителям Татарстана быть осторожными на дорогах и избегать ненужных поездок во время сильного дождя. Грозовые условия могут привести к снижению видимости и увеличению риска дорожно-транспортных происшествий. Также стоит обратить внимание на состояние деревьев и конструкций, которые могут стать опасными в условиях сильного ветра.

Несмотря на ухудшение погоды, температура в пределах комфортного диапазона позволит жителям проводить время на улице, но только при условии аккуратного отношения к надвигающемуся атмосферному фронту. Частный сектор и садоводы могут оценить грозовые дожди как хороший повод для обновления запасов влаги в почве.

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