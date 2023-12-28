В Татарстане придумали меры против обмеления Волги

Татарстан обратилась с предложениями в Министерство природных ресурсов и экологии России, а также в Федеральное агентство водных ресурсов, с целью сохранения уровня воды в Волге. Одним из предложений является обновление правил использования водохранилищ и повышение уровня Нижнекамского водохранилища.

Министр экологии и природных ресурсов РТ, Александр Шадриков, объявил о направлении данных предложений в связи с необходимостью сохранения уровня воды в Волге. Было предложено обеспечивать заполнение водохранилищ Волжско-Камского каскада до нормального подпорного уровня во время половодья.

Также предлагается доработать и утвердить правила использования водных ресурсов Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ. В рамках планов также входит повышение уровня Нижнекамского водохранилища для увеличения его емкости в составе Волжско-Камского каскада.