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В Татарстане придумали меры против обмеления Волги

В Татарстане придумали меры против обмеления Волги

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Татарстан обратилась с предложениями в Министерство природных ресурсов и экологии России, а также в Федеральное агентство водных ресурсов, с целью сохранения уровня воды в Волге. Одним из предложений является обновление правил использования водохранилищ и повышение уровня Нижнекамского водохранилища.

Министр экологии и природных ресурсов РТ, Александр Шадриков, объявил о направлении данных предложений в связи с необходимостью сохранения уровня воды в Волге. Было предложено обеспечивать заполнение водохранилищ Волжско-Камского каскада до нормального подпорного уровня во время половодья.

Также предлагается доработать и утвердить правила использования водных ресурсов Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ. В рамках планов также входит повышение уровня Нижнекамского водохранилища для увеличения его емкости в составе Волжско-Камского каскада.

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