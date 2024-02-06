В Татарстане представили план Казанской агломерации до 2050 года

В Казани был представлен мастер-план городской агломерации до 2050 года. Проект был реализован институтом пространственного планирования РТ. На данный момент план проверяют органы власти. Об этом сообщил руководитель института Максим Викулин.

Планируется включить в мастер-план территории не только Казани, но и Зеленодольского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Лаишевского и Пестречинского районов. Кроме того, будет рассмотрено три различных сценария развития: с высоким приростом населения в размере 2,2 млн жителей агломерации, средним — 1,9 млн и низким — 1,5 млн.

Напомним, что в Татарстане подготовят земли под строительство 1,2 тысячи домов.