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В Татарстане предложили ввести проверку детей на предрасположенность к экстремизму

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Государственный совет Республики Татарстан разработал проект закона, который предполагает проведение социально-психологического тестирования среди учащихся.

Цель тестирования — выявить причины насилия среди детей и подростков, предотвратить возможные проблемы со здоровьем и вовлечение в экстремистскую или террористическую деятельность.

Депутаты Татарстана обратили внимание на трагические случаи, когда учащиеся проявляли агрессию по отношению к другим людям и совершали поджоги в образовательных учреждениях и на объектах железнодорожной инфраструктуры. Проект предполагает обязательное проведение тестирования и использование опыта тестирования на наркозависимость среди детей. Министерство просвещения Российской Федерации должно организовать тестирование в школах и колледжах, а Министерство науки и высшего образования — в университетах.

Проект был разработан комитетом Государственного совета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Документ направлен для предварительного рассмотрения в Совет законодателей при парламенте России.

Депутат Государственной думы от Татарстана Айрат Фаррахов отметил актуальность темы, но подчеркнул, что к ней возвращаются только после трагических событий. Представитель республики в нижней палате Артём Прокофьев напомнил о трагедии в казанской гимназии №175, где Ильназ Галявиев застрелил девять человек. Он подчеркнул, что результаты тестирования не должны использоваться для давления на молодёжь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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