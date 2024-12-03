В Татарстане предложили ввести проверку детей на предрасположенность к экстремизму
Государственный совет Республики Татарстан разработал проект закона, который предполагает проведение социально-психологического тестирования среди учащихся.
Цель тестирования — выявить причины насилия среди детей и подростков, предотвратить возможные проблемы со здоровьем и вовлечение в экстремистскую или террористическую деятельность.
Депутаты Татарстана обратили внимание на трагические случаи, когда учащиеся проявляли агрессию по отношению к другим людям и совершали поджоги в образовательных учреждениях и на объектах железнодорожной инфраструктуры. Проект предполагает обязательное проведение тестирования и использование опыта тестирования на наркозависимость среди детей. Министерство просвещения Российской Федерации должно организовать тестирование в школах и колледжах, а Министерство науки и высшего образования — в университетах.
Проект был разработан комитетом Государственного совета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Документ направлен для предварительного рассмотрения в Совет законодателей при парламенте России.
Депутат Государственной думы от Татарстана Айрат Фаррахов отметил актуальность темы, но подчеркнул, что к ней возвращаются только после трагических событий. Представитель республики в нижней палате Артём Прокофьев напомнил о трагедии в казанской гимназии №175, где Ильназ Галявиев застрелил девять человек. Он подчеркнул, что результаты тестирования не должны использоваться для давления на молодёжь.
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