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В Татарстане предложили ввести обязательную медиацию перед разводом

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Обязательную медиацию перед разводом для родителей с детьми предложила ввести уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец. Об этом сообщает «Татар-информ».

По её словам, если супруги не могут договориться между собой до развода, необходимо привлекать нейтрального посредника — медиатора, который поможет разрешить конфликт и сохранить психологически безопасную обстановку для ребёнка.

В Татарстане уже действует программа «Школа осознанного родительства», где родители бесплатно проходят очные занятия и учатся выстраивать доверительные отношения — не только с детьми, но и друг с другом. К проекту активно присоединяются школы — участие принимают более тысячи образовательных организаций.

Согласно наблюдениям, более 90% участников сообщают об улучшении атмосферы в семье.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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