В Татарстане предложили ввести обязательную медиацию перед разводом

Обязательную медиацию перед разводом для родителей с детьми предложила ввести уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец. Об этом сообщает «Татар-информ».

По её словам, если супруги не могут договориться между собой до развода, необходимо привлекать нейтрального посредника — медиатора, который поможет разрешить конфликт и сохранить психологически безопасную обстановку для ребёнка.

В Татарстане уже действует программа «Школа осознанного родительства», где родители бесплатно проходят очные занятия и учатся выстраивать доверительные отношения — не только с детьми, но и друг с другом. К проекту активно присоединяются школы — участие принимают более тысячи образовательных организаций.

Согласно наблюдениям, более 90% участников сообщают об улучшении атмосферы в семье.