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В Татарстане предложили проводить уроки семьеведения в гостях у счастливых семей

Муллин подчеркнул, что формирование понимания с...

pixabay.com

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Мэр Нижнекамска и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин предложил изменить формат уроков «Основы семейного воспитания», предложив проводить их не в школах, а в гостях у благополучных семей.

На деловом понедельнике он отметил, что в образовательных учреждениях основной упор делается на подготовку к ЕГЭ, но при этом детям не всегда прививаются семейные ценности. По его мнению, важно уделять внимание воспитанию будущих родителей, помогая мальчикам осознавать роль отца, а девочкам – матери.

Муллин подчеркнул, что формирование понимания семьи должно начинаться с детского сада и продолжаться в школах, колледжах и вузах. Он считает, что в этот процесс необходимо вовлекать реальные семьи, которые могут поделиться своим опытом.

Также он предложил совместно с управлением образования пересмотреть содержание подобных предметов. По его словам, в школах уже существуют дисциплины, такие как «Основы семейного воспитания» и «Семьеведение», но важно учитывать, кто их преподаёт. Возможно, такие занятия будут эффективнее, если проводить их не в классах, а в домах тех, кто может показать на личном примере, что такое крепкая семья.

На отчетной сессии, прошедшей в пятницу, мэр также обратил внимание на демографическую ситуацию. В 2024 году в районе зарегистрирован исторический минимум рождаемости – 2 040 детей, что на 11,5% меньше, чем в 2023 году. Начальник управления загса Нижнекамского района Гузель Исламсагитова отметила, что таких низких показателей не фиксировали за последние 50 лет, пишет «БИЗНЕС Online».

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