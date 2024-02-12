В Татарстане предлагают перевести студентов на вечернее обучение для работы

Генеральный директор Особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев высказал предложение о переводе студентов высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений на вечернее обучение. Его целью является обеспечение трудовых ресурсов для предприятий. По мнению Шагивалеева, такой шаг способствовал бы решению проблемы дефицита кадров.



На данный момент в республике не хватает от 250 до 500 тысяч работников для увеличения Валового регионального продукта (ВРП). Генеральный директор считает, что организация обучающих программ для студентов после 17:00 позволит им «иметь возможность работать, принимать решения, зарабатывать деньги и способствовать развитию нашей промышленности».