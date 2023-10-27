Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане повысится стоимость техосмотра автомобилей

В Татарстане повысится стоимость техосмотра автомобилей

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В Татарстане почти на 11 % могут повысить цену за проведение технического осмотра автомобилей.

Проект соответствующего постановления кабинета министров РТ подготовил госкомитет республики по тарифам. На данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Новые предельные тарифы могут начать действовать уже с 1 января 2024 года.

Для транспортных средств категории М1 легковые автомобили - до 1 022 рублей, М2 - до 1 749 рублей, N1 - до 1 118 рублей, N2 - до 2 038 рублей, L - 359 рублей.

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