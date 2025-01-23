В Татарстане повысили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

В Татарстане размер единовременной выплаты военнослужащим при подписании контракта с Минобороны РФ увеличен до 2,8 миллиона рублей. Эта сумма включает:

2,1 миллиона рублей от Татарстана;

400 тысяч рублей от Минобороны;

до 300 тысяч рублей от местных властей и предприятий.

Выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, получают ежемесячное довольствие от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата доступна всем, кто заключает контракт в Татарстане. Для жителей других регионов и иностранцев возмещаются расходы на проезд и жилье.

В Казани действует Центр оформления на контрактную службу «Батыр», который предлагает помощь в сборе документов и медицинском осмотре. Процесс оформления занимает до суток, также выдают информацию о льготах.

С 6 июля 2024 года в республике внедрены меры финансовой поддержки для желающих подписать контракт. Более подробную информацию можно найти на сайтах Центра «Батыр» и «Забота о своих», а также на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Для direkten вопроса можно обратиться в Пункт отбора по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или по номеру 8 800 222 59 00.