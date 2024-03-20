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· Артем Акчурин

В Татарстане потратят еще полмиллиарда рублей на ремонт дорог

В Татарстане потратят еще полмиллиарда рублей на ремонт дорог

РБК

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Татарстан продолжает активно обновлять общедорожное покрытие, инвестируя значительные средства в эту сферу. Новые объявления на портале госзакупок сообщают о выделении средств на три различных участка дорог на сумму почти в полмиллиарда рублей.

По первому тендеру на сумму 201,9 млн рублей планируется провести капитальный ремонт дороги Красновидово — Сюкеево в Камско-Устьинском районе. Работы будут фокусироваться на третьем этапе, простирающемся от километра 3+840 до километра 9+000.

Второе обновление дорог оценивается в 154 млн рублей и предполагает ремонт участка по трассе Мамадыш — Кукмор в Мамадышском районе с километра 28+923 до километра 30+729, срок окончания работ назначен на 8 ноября.

На ремонт последнего участка уйдет 119,4 млн рублей. Он расположен на трассе Кильдебяк — Старая Икшурма в Сабинском районе с километра 13+815 до километра 16+815. Планируется завершить работы к 23 октября.

Государственное казенное учреждение «Главтатдортранс» выступает в роли заказчика данных работ, а финансирование ремонтных мероприятий осуществляется со стороны республики. Уже сейчас выделено около полумиллиарда рублей на обновление почти 10 различных участков общедоступных дорог.

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