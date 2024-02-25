В Татарстане новая неделя начнется с потепления до -4 градусов

В Татарстане продолжатся умеренные морозы. 26 февраля ожидается переменная облачность.

В ночь, температура воздуха опустится до -11...-13 градусов, местами -16. В дневное время температура воздуха прогреется до 6 градусов мороза. На дорогах возможна гололедица. Водителям следует быть внимательнее.

Во вторник и в среду, ночью столбики термометров покажут от -18 до -21 градусов мороза. Днем станет значительно теплее, от 1 до 3 градусов мороза.