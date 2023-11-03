Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане построят трассу с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ

В Татарстане построят трассу с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ

arnfoto.ru

Подписаться в Telegram

В Татарстане будет создана первая дорога, финансируемая с помощью инфраструктурных облигаций. Магистральная дорога общегородского значения соединит города Зеленодольск и Казань, сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Длина дороги составит более 6 км. На протяжении проложенной дороги планируется активное строительство жилых объектов. Новая трасса будет иметь четыре полосы для движения и тротуары шириной 1,5-3 м. Также здесь будет построена двусторонняя велодорожка шириной 2 м.

Дорога пройдет от федеральной трассы А-295 «Йошкар-Ола – Зеленодольск – автодорога М-7 «Волга».

Проект будет профинансирован за счет инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, на сумму 4,3 млрд рублей. А общая стоимость будет составлять 5,2 млрд рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Врачу из Татарстана вручили "Орден Мужества"

Полезное

10 часов назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

заказать потратить тараканов

Новости Татарстана

день назад

Татарстан не прошел проверку гражданской обороны

Интересное в Казани

3 дня назад

Как дешевле строить дом в Казани: сравниваем бригады, строительные компании и сердитый вариант «своими руками» 

прокол ушей детям система 75 в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

США вводят санкции против Татарстанского предприятия

Новости Татарстана

день назад

В Казани упали цены на жильё

Новости Татарстана

день назад

Казанскому клубу «Рубин» запретили регистрировать новых игроков

Новости Татарстана

день назад

1,5 млрд рублей выделили на перевод татарстанцев на российскую операционную систему

Новости Татарстана

3 часа назад

Президенты России и Беларуси обсудили электрификацию дороги от Бреста до Казани
Лонгриды
2 дня назад

«Государству нет дела до учителей»: почему дети уходят на домашнее обучение

«Государству нет дела до учителей»: почему дети уходят на домашнее обучение

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане построят трассу с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

Новости Татарстана

час назад

В Иннополисе средняя заработанная плата может достигнуть 177 тысяч рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане официально трудоустроены более 35 тысяч мигрантов
Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане
Новости Татарстана
3 дня назад

Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов отметил рост количества сделок с исламскими финансами

Новости Татарстана

3 часа назад

Президенты России и Беларуси обсудили электрификацию дороги от Бреста до Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

На объектах АО «Транснефть – Прикамье» стартовал цикл экскурсий в рамках федерального проекта
Работа везде: от риелтора до кондитера на складе. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Работа везде: от риелтора до кондитера на складе. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани