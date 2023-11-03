В Татарстане построят трассу с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ

В Татарстане будет создана первая дорога, финансируемая с помощью инфраструктурных облигаций. Магистральная дорога общегородского значения соединит города Зеленодольск и Казань, сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Длина дороги составит более 6 км. На протяжении проложенной дороги планируется активное строительство жилых объектов. Новая трасса будет иметь четыре полосы для движения и тротуары шириной 1,5-3 м. Также здесь будет построена двусторонняя велодорожка шириной 2 м.

Дорога пройдет от федеральной трассы А-295 «Йошкар-Ола – Зеленодольск – автодорога М-7 «Волга».

Проект будет профинансирован за счет инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, на сумму 4,3 млрд рублей. А общая стоимость будет составлять 5,2 млрд рублей.