В Татарстане построят хостел для сотрудников Ozon и Wildberries

В Татарстане возведут хостел для работников индустриального парка «Зеленодольск», в том числе для сотрудников логистических центров Ozon, Wildberries и других компаний-резидентов. Проект хостела компании ООО «Лидер» был одобрен на инвестсовете 26 марта. Общая стоимость инвестиций составит 511,5 миллиона рублей.



Дамир Абдрахманов, руководитель проекта по созданию хостела в индустриальном парке «Зеленодольск», объявил о планах по строительству трех зданий с общим числом 1632 койко-мест. Хостелы будут предназначены для сотрудников складских предприятий (Ozon, Wildberries) и других резидентов промышленных парков.

Кроме того, инвестор будет вести переговоры о запуске проекта в свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре (СММЛЦ). Территория хостелов будет огорожена, а доступ к ней можно будет получить только на специальных шаттлах.