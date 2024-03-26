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В Татарстане построят хостел для сотрудников Ozon и Wildberries

В Татарстане построят хостел для сотрудников Ozon и Wildberries

vedomosti.ru

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В Татарстане возведут хостел для работников индустриального парка «Зеленодольск», в том числе для сотрудников логистических центров Ozon, Wildberries и других компаний-резидентов. Проект хостела компании ООО «Лидер» был одобрен на инвестсовете 26 марта. Общая стоимость инвестиций составит 511,5 миллиона рублей.

Дамир Абдрахманов, руководитель проекта по созданию хостела в индустриальном парке «Зеленодольск», объявил о планах по строительству трех зданий с общим числом 1632 койко-мест. Хостелы будут предназначены для сотрудников складских предприятий (Ozon, Wildberries) и других резидентов промышленных парков.

Кроме того, инвестор будет вести переговоры о запуске проекта в свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре (СММЛЦ). Территория хостелов будет огорожена, а доступ к ней можно будет получить только на специальных шаттлах.

«Мы ожидаем высокий спрос на размещение, особенно учитывая удобство расположения объектов рядом с местами работы. Расчетная стоимость проживания составит 200 рублей в сутки. Планируется, что до 80% расходов на размещение будет покрывать работодатель», — отметил Абдрахманов.

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