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В Татарстане после дождей появились опасные слизни

В Татарстане после дождей начали появляться исп...

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В Татарстане после дождей начали появляться испанские слизни, которые буквально заполнили Лаишевский район. Местные жители сообщают о стремительном размножении этих вредителей, которые несут серьёзные угрозы. Они предупреждают: не стоит трогать слизней голыми руками из-за токсичных веществ, содержащихся в их слизи.

Эти моллюски имеют светло-коричневый окрас и могут вырастать до 18 см в длину. Они являются распространителями различных паразитов и инфекционных заболеваний, а также наносят вред сельскому хозяйству. За один день такие слизни способны потреблять пищи на 30-40 раз больше своего собственного веса.

Проблема с испанскими слизнями не ограничивается лишь Лаишевским районом. С течением времени они могут распространяться и на другие территории Татарстана, угрожая экосистеме и сельскому хозяйству. Эти моллюски известны своей способностью быстро адаптироваться к различным условиям, что делает их особенно опасными в новых местах обитания.

Экологи призывают владельцев участков и дач быть особенно осторожными. Уборка территории и уничтожение слизней с помощью специальных химических средств являются необходимыми мерами. Однако, важно помнить, что такие препараты могут повлиять на состояние окружающей среды, поэтому их использование должно быть целесообразным и ограниченным.

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