В Татарстане полиция задержала группу нелегальных обнальщиков

Полиция Татарстана ликвидировала преступную группу, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.



Организовала схему жительница Казани, привлекла к делу еще четверых человек. Деньги клиентов переводились на счета подставных фирм якобы за товары и услуги, а далее обналичивались и передавались клиентам за определенный процент.



В ходе 16 обысков, проведенных в Казани и районах РТ, полицейские изъяли документы, печати организаций, банковские карты, компьютеры и другую технику.



По предварительным данным, подозреваемые провели незаконных операций на сумму более 168 миллионов рублей. Всем фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.