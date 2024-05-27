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В Татарстане полиция задержала группу нелегальных обнальщиков

Полиция Татарстана ликвидировала преступную группу, которая занималась незаконным обналичиванием денег.

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Полиция Татарстана ликвидировала преступную группу, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Организовала схему жительница Казани, привлекла к делу еще четверых человек. Деньги клиентов переводились на счета подставных фирм якобы за товары и услуги, а далее обналичивались и передавались клиентам за определенный процент.

В ходе 16 обысков, проведенных в Казани и районах РТ, полицейские изъяли документы, печати организаций, банковские карты, компьютеры и другую технику.

По предварительным данным, подозреваемые провели незаконных операций на сумму более 168 миллионов рублей. Всем фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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