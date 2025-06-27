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В Татарстане полицейский спас подростка, едва не утонувшего в Каме

Накануне ночью на набережной Камы заметили деву...

Фото: МВД по РТ

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Накануне ночью на набережной Камы заметили девушку, которая в верхней одежде зашла в воду и начала плыть от берега. Температура воды была низкой, и она заплыла достаточно далеко, что создало реальную угрозу для ее жизни.

Старший сержант полиции быстро взял катамаран и направился к тонущей. Девушка уже была в полубессознательном состоянии и захлебывалась водой. Полицейский успел поднять ее на катамаран и оказать первую помощь. После этого девочку увезли в больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Источник: Татар-информ

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