В Татарстане подросток на питбайке чуть не погиб, влетев в натянутый трос

Под Казанью в Татарстане произошёл опасный инцидент с 17-летним подростком, который вечером ехал по лесополосе на питбайке. Как сообщает Telegram-канал Mash, молодой человек направлялся в жилой массив «Северный», когда на большой скорости влетел в металлический трос, натянутый поперёк дороги.

По словам пострадавшего, он мог получить смертельную травму шеи, но его спас шлем, смягчивший удар. Несмотря на шок, парень сумел доехать до своего друга, где ему оказали первую помощь и обработали раны. В настоящее время юноша намерен обратиться в полицию с официальным заявлением.

Это происшествие вызвало широкий резонанс, особенно на фоне того, что жители некоторых микрорайонов Татарстана уже жаловались в соцсетях на активность несовершеннолетних на питбайках. Более того, в лесополосах ранее замечали натянутую проволоку, что указывает на потенциальную целенаправленную угрозу.

Ситуация поднимает вопросы как о безопасности подростков на внедорожной технике, так и о допустимости подобных ловушек, которые могут привести к трагедии. Полиция проводит проверку.