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В Татарстане подростка госпитализировали после ссоры в школе

В селе Новое Шигалеево Пестречинского района Ре...

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В селе Новое Шигалеево Пестречинского района Республики Татарстан произошёл инцидент между двумя пятнадцатилетними учениками одной школы, который привёл к серьёзным последствиям.

По информации, предоставленной пресс-службой регионального МВД, инцидент произошёл 25 ноября. По предварительным данным, между подростками, которые учатся в местной школе, возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе потасовки один из участников потерял сознание и был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу. Врачи предполагают, что у пострадавшего мог быть ушиб головного мозга.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, один из участников конфликта состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних с 2023 года. Ранее он уже был замешан в инциденте с избиением другой ученицы школы. В учебном заведении подросток характеризуется отрицательно и находится на внутришкольном учёте.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для определения степени вреда здоровью. Также проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Родители одного из участников конфликта будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

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