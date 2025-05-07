Новости Татарстана
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В Татарстане подорожало мясо

С 21 по 28 апреля в Республике Татарстан зафикс...

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С 21 по 28 апреля в Республике Татарстан зафиксировано повышение цен на большинство видов мяса, сообщили в Татарстанстате.

В частности, выросла стоимость говядины, свинины и баранины. При этом цены на курицу остались без изменений.

Интересно, что одновременно подешевели сосиски, варёная колбаса и мясные консервы. Снижение цен также коснулось молочной продукции — в том числе молока, творога, сыра, яиц и детского питания.

Однако не обошлось без роста цен и в других категориях. За прошедшую неделю подорожали вермишель, макароны, капуста, свёкла, морковь и яблоки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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