В Татарстане подорожали сосиски и подешевела варенная колбаса

Стало известно, как изменились цены на продукты в Татарстане за неделю.

Стоимость гречневой крупы поднялась с 51,85 до 52,68 рубля за килограмм, а цены на свежие помидоры поднялись с 159,63 до 162,09 рубля за килограмм. Подорожали и картофель со свежей белокочанной капустой.

Снижение цен можно заметить на такие продукты, как репчатый лук, свекла, мoрковь и огурцы.

Ранее дорожавшая вaреная колбаса тоже попала в списки продуктов, цены на которые идут на спад. Раньше она стоила 446,95, а сейчас 438,89 рубля за килограмм. Дешевле можно купить и куринные яйцa — с 104,33 до 101,45 рубля за десятoк — на 2,75%, пишет ИА «Татар-информ».