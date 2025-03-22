В Татарстане продукты подорожали на 3%

С 10 по 17 марта в Татарстане заметно подорожали некоторые продукты. По данным Татарстанстата, сильнее всего выросли в цене сметана, овощные консервы для детей и картофель — примерно на 3%.

Сметана теперь стоит 290,16 рубля за килограмм (+2,11%), картофель — 60,88 рубля (+2,48%), а детские консервы — 693,59 рубля, что почти на 20 рублей больше.

Также на 1,5% подорожали куры, баранина, мясные детские консервы, печенье, молоко и чёрный чай. А вот огурцы, наоборот, подешевели сразу на 15% — их средняя цена снизилась до 200 рублей за килограмм.

К слову, за последние полгода минимальная продуктовая корзина в регионе подорожала почти на 10% — с 5844,8 рубля в августе 2024 года до 6428 рублей в феврале 2025 года.