В Татарстане подорожали огурцы, помидоры и капуста

Цены на продукты питания в Татарстане продолжают расти, и за период с 16 по 23 декабря жители ощутили это на своём кошельке.

Согласно данным Татарстанстата, лидерами по удорожанию стали свежие огурцы, помидоры и белокочанная капуста.

Огурцы подорожали больше всего — на 6,89%. Теперь килограмм этих овощей стоит в среднем 232,31 рубля, что на 14,89 рубля дороже, чем неделей ранее. На втором месте — помидоры, прибавившие 5,05%: их цена достигает 238,45 рубля за килограмм. Капуста же стала дороже на 4,02%, её стоимость выросла до 42,08 рубля за килограмм.

Кроме того, на 1% и более поднялись цены на такие популярные продукты, как свинина, куры, сосиски и сардельки, подсолнечное масло, творог, сыр, детское питание, яйца, картофель, лук и даже пшено с вермишелью. Лишь ржаной хлеб остался неизменным в цене — 71,99 рубля за килограмм.

Однако есть и положительные новости: семь наименований товаров подешевели. Сильнее всего упала цена на шлифованный рис — минус 1,04%. Незначительное снижение наблюдается у варёной колбасы, маргарина, детских сухих смесей, чёрного чая, соли и гречневой крупы, но это уменьшение составляет менее 1%.

Рост цен продолжает вызывать обеспокоенность у жителей региона, особенно на фоне удорожания базовых продуктов.