Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане подорожали бананы, помидоры и сливочное масло

В Татарстане за период с 7 по 13 октября отмече...

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В Татарстане с 7 по 13 октября наблюдался рост цен на молочную продукцию

По информцаии Татарстанстат, изменились цены на полочную продукцию:

  • стоимость сливочного масла увеличилась на 1% и достигла 877,85 рублей за килограмм,
  • цена на молоко (2,5-3,2% жирности) составила 92,08 рублей за литр,
  • сметана — 234,05 рублей,
  • творог — 391,12 рублей,
  • различные виды сыров подорожали до 693,78 рублей.

Кроме того, за неделю изменились цены на некоторые другие продукты питания. Стоимость помидоров выросла на 3,08%, достигнув 133,79 рублей за килограмм, бананов — на 1,48%, до 143,79 рублей, а свинины — на 1,43%, до 320,73 рублей.

Цены на полукопченую колбасу, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, куриные яйца и другие продукты изменились незначительно, менее чем на 1%.

В то же время некоторые продукты стали дешевле:

  • цена столовой свеклы снизилась на 4,78%, составив 34,83 рубля за килограмм,
  • морковь — стоимость упала на 3,44% и составила около 30,58 рублей,
  • яблок — на 1,21%, до 117,64 рублей,
  • пшена — на 1,04%, до 43,8 рублей за килограмм.

Кроме того, в пределах 1% упали цены на огурцы, белокочанную капусту, картофель и другие продукты.

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